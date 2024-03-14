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Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу из Литвы

21:49 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Белоруссии вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, сообщила пресс-служба Совмина.

«Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», — отмечается в сообщении в телеграм-канале пресс-службы правительства.

По ее данным, запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Белоруссии воды, пиво, вина, виноградное сусло, вермуты, прочие сброженные напитки, этиловый спирт, уксус, пневматические резиновые шины и покрышки, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

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