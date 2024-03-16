ВС РФ точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена» — МО РФ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли по позициям националистического формирования «Кракен» точный удар авиационным боеприпасом ОДАБ-1500. Потери противника составили до 300 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«Также в результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования „Кракен“ уничтожено до 300 боевиков», — говорится в сообщении. Из видео, распространенного министерством, следует, что речь идет об объемно-детонирующей авиабомбе ОДАБ-1500.

В военном ведомстве отметили, что министру были доложены данные объективного контроля уничтожения украинской техники и живой силы.