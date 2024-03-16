Над Белгородской и Курской областями перехвачено и уничтожено 8 БПЛА, ракета «Точка-У»

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над Белгородской областью три БПЛА, реактивный снаряд и ракету тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», над Курской — пять дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса „Точка-У“ и реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК „Точка-У“ над территорией Белгородской области», — сказали там.