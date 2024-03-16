Маск согласен, что США наступит конец, если Вашингтон не изменит подход к мигрантам
09:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Соединенным Штатам наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.
Маск согласился с комментарием одного из пользователей соцсети X. «Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий [с нелегальными мигрантами]», — говорится в сообщении.
Ранее Маск заявил, что миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира.
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