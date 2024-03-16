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Группа иностранных наемников уничтожена при ударе по одесскому санаторию

12:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая группа западных наемников уничтожена при ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе. Ликвидированы порядка 100 наемников, еще более 100 ранены, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«На территории санатория „Мрия“ в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены», — сказал собеседник агентства.

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