Доля рубля за экспорт оказалась на максимальном уровне за последние 5 лет — СМИ
15:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений в 2023 году оказалась на максимальном уровне за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
Так, доля рубля для расчетов за экспорт товаров и услуг из России в прошедшем году составила 39%. За год показатель вырос на 11,2 п. п., а за пять лет — на 24 п. п., следует из данных ЦБ о структуре валют в международных расчетах. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году (14,3%), после чего резко выросла до 27,8% в 2022 году, отмечают в РБК. На втором месте расположились доллар и евро (31,5%), следом — валюты дружественных стран (29,4%).
В издании отметили, что при расчетах за импорт со странами Азии в прошлом году рубль занял меньшую долю, чем это было в 2019 году, по этому направлению в лидерах дружественные валюты. Юанем оплачивают чуть более 50% поставляемых из Азии товаров и услуг.
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