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НОВОСТИ

КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД

11:05 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает поздравления в связи с избранием президента России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — отметил он.

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