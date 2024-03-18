КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД
11:05 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай выражает поздравления в связи с избранием президента России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — отметил он.
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