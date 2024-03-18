КНР поздравляет РФ с избранием президента — МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает поздравления в связи с избранием президента России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — отметил он.