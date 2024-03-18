Пакистан нанес авиаудары по укрытиям боевиков «Движения талибов Пакистана» в Афганистане
11:20 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы Пакистана утром нанесли авиаудары по укрытиям и лагерям боевиков радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП), расположенным на территории Афганистана. Об этом сообщил информационный портал The Khorasan Diary.
По его данным, целями ударов с воздуха стали населенные пункты Ламан (провинция Пактика) и Паса Мелла (провинция Хост), расположенные вблизи пакистано-афганской границы. Операция ВВС была проведена в ответ на нападение 16 марта боевиков ТТП на базу Вооруженных сил Пакистана в городе Мир-Али (провинция Хайбер-Пахтунхва), в результате которого погибли семь военнослужащих.
Каких-либо заявлений на этот счет со стороны властей Пакистана пока не поступало.
В настоящее время отношения Исламабада и Кабула фактически заморожены из-за отказа Афганистана прекратить поддержку базирующейся на его территории экстремистской группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», которая несет ответственность за организацию террористических актов в Пакистане. Группировка добивается установления в Пакистане «исламской системы». ТТП с 2011 года находится под санкциями ООН как организация, связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). По имеющимся оценкам, в ТТП насчитывается до 50 тыс. боевиков.
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