Пакистан нанес авиаудары по укрытиям боевиков «Движения талибов Пакистана» в Афганистане

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы Пакистана утром нанесли авиаудары по укрытиям и лагерям боевиков радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП), расположенным на территории Афганистана. Об этом сообщил информационный портал The Khorasan Diary.

По его данным, целями ударов с воздуха стали населенные пункты Ламан (провинция Пактика) и Паса Мелла (провинция Хост), расположенные вблизи пакистано-афганской границы. Операция ВВС была проведена в ответ на нападение 16 марта боевиков ТТП на базу Вооруженных сил Пакистана в городе Мир-Али (провинция Хайбер-Пахтунхва), в результате которого погибли семь военнослужащих.

Каких-либо заявлений на этот счет со стороны властей Пакистана пока не поступало.

В настоящее время отношения Исламабада и Кабула фактически заморожены из-за отказа Афганистана прекратить поддержку базирующейся на его территории экстремистской группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», которая несет ответственность за организацию террористических актов в Пакистане. Группировка добивается установления в Пакистане «исламской системы». ТТП с 2011 года находится под санкциями ООН как организация, связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). По имеющимся оценкам, в ТТП насчитывается до 50 тыс. боевиков.