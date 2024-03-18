Под руководством Путина РФ добьется еще больших успехов в развитии — Си Цзиньпин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии под руководством президента Владимира Путина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Я верю, что под вашим руководством Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства», — говорится в поздравительной телеграмме, которую китайский лидер направил президенту РФ.

Как уточнил Си Цзиньпин, власти Китая придают большое значение укреплению отношений с РФ. По его словам, руководство КНР готово продолжать поддерживать тесные контакты, чтобы способствовать «дальнейшему здоровому, стабильному и углубленному развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху на благо двух стран и их народов».