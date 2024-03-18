Все меньше американцев считают Россию и Китай главными угрозами для США — опрос Gallup
18:40 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число американцев, считающих Россию и Китай главными угрозами для Соединенных Штатов, сократилось по сравнению с прошлым годом. Это следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Gallup.
41% респондентов считает Китай «главным врагом» США на сегодняшний день, в то время как 26% заявили то же самое о России. В прошлом году эти показатели составляли 50% и 32% соответственно.
Республиканцы чаще называют Китай главным врагом, в то время как демократы чаще указывают на Россию. 67% республиканцев и 18% демократов назвали Китай «главной угрозой» для США. При этом Россию считают таковой 48% демократов и 10% республиканцев.
Опрос также показал, что Россия и КНДР имеют самый низкий рейтинг одобрения среди американцев — 8% и 9% соответственно. Страны с самым высоким рейтингом одобрения — Канада и Япония, они получили по 83%.
По данным Gallup, в 2024 году больше американцев назвали Иран главной угрозой для США — 9% респондентов, в то время как в 2023-м их было всего 2%. 4% опрошенных выбрали КНДР в качестве «главного врага» — на 3 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в прошлом году.
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