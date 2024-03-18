Три украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«18 марта около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали там.