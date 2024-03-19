В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правила проведения экзаменов на водительские права и выдачу водительских удостоверений изменятся в России с 1 апреля. Как отмечается в постановлении правительства, замена иностранных прав ужесточится, расширится список необходимых документов, а после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее, чем через полгода.

Для желающих заменить иностранные права на российские придется сдавать теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком от одного года. Новые правила не будут распространяться на граждан России и Белоруссии, получивших белорусские водительские удостоверения, их на российские заменят без экзаменов.

Из других нововведений — расширение списка документов, которые потребуются при сдаче документов в ГИБДД. Кроме заявления, паспорта, документа об окончании автошколы, российского национального водительского удостоверения (при наличии), придется предоставить СНИЛС и нотариальный перевод паспорта, если он выдан иностранным государством. Сейчас этого не требуется. Если кандидат в водители не сдаст практический экзамен трижды, прийти на пересдачу он сможет не ранее, чем через шесть месяцев, и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена.

Вместе с тем в правилах предусматриваются и некоторые послабления. В частности, пассажирское сидение за дублирующими педалями во время практического экзамена будет разрешено занимать не только экзаменатору Госавтоинспекции, но и представителю автошколы.