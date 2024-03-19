Пашинян заявил об угрозе начала войны, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы
11:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война. Видеозапись общения с жителями распространила пресс-служба правительства.
«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Азербайджану], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война», — заявил он.
«Я знаю, что будет в конце этой войны», — добавил Пашинян, пояснив, что после вооруженного конфликта местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, не предупредил их заранее.
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