Поступления налогов ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн руб. — ФНС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн рублей, что на 12% больше 2023 года. Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) России заявил руководитель ведомства Даниил Егоров.

«Что касается прогноза [налоговых поступлений в бюджетную систему РФ] на этот год, это рост на 12%. Мы планируем выйти на показатель 52,5 трлн рублей с ростом, как я сказал, 12%, что плюсом составляет 5,7 трлн рублей», — сказал Егоров.