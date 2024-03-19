Поступления налогов ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн руб. — ФНС
11:20 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поступления налоговых доходов в бюджетную систему РФ ожидаются в 2024 году на уровне 52,5 трлн рублей, что на 12% больше 2023 года. Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) России заявил руководитель ведомства Даниил Егоров.
«Что касается прогноза [налоговых поступлений в бюджетную систему РФ] на этот год, это рост на 12%. Мы планируем выйти на показатель 52,5 трлн рублей с ростом, как я сказал, 12%, что плюсом составляет 5,7 трлн рублей», — сказал Егоров.
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