Медведев назвал «позорной слабостью» решение ФРГ не называть Путина президентом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает решение властей ФРГ не называть в официальных документах Владимира Путина президентом «позорной слабостью». Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам?» — написал Медведев. «И все это от позорной слабости», — резюмировал он.