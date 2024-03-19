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Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч — польский генерал

12:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч. Такую точку зрения выразил в интервью телеканалу Polsat бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

«Я считаю, что [украинские] потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч, — сказал он. — В этой стране нет резервов, некем воевать». «Эту войну Украина проигрывает, — добавил генерал. — Ситуация очень и очень драматическая».

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