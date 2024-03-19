Западные страны не знают, как убедить военнослужащих остаться в армии — Politico
14:12 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны пытаются убедить военнослужащих остаться в армии на фоне проблем с оттоком действующего кадрового состава. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.
По ее информации, страны ЕС начали испытывать проблемы не столько с набором новобранцев, сколько с оттоком действующих военнослужащих. Как отмечает издание, западным странам, опирающимся на профессиональную армию, трудно сделать вооруженные силы привлекательными в условиях низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого распространения удаленной работы. Так, по данным газеты, во Франции военные остаются в рядах армии в среднем на год меньше, чем раньше, а в Великобритании ежегодный дефицит армейских кадров составляет 1 100 человек, что эквивалентно двум пехотным батальонам.
В связи с этим оборонные ведомства стран ЕС активизировали усилия по удержанию военнослужащих. Так, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню уже представил план по сохранению численности французских вооруженных сил. По его словам, в настоящее время вопрос сохранения военнослужащих в рядах армии обсуждается на встречах стран НАТО наряду с темой обеспечения ВС необходимыми вооружениями. «Такие обсуждения сейчас ведутся в столицах всех демократических стран, где есть профессиональные армии без обязательной воинской повинности», — добавил Лекорню, отметив, что проблема существует, в частности, в США и Великобритании.
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