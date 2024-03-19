Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — сказала Кириенко.