Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде
16:32 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — сказала Кириенко.
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