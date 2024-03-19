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Гвинея-Бисау получила списание долгов от России на 26,7 млн долл

18:45 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия освободила Гвинею-Бисау от уплаты совокупно $26,7 млн задолженности, еще $940 тыс. долга будут реструктуризированы. Два соответствующих соглашения между странами опубликованы на портале правовой информации, они применяются на временной основе с 17 марта.

Задолженность Бисау перед Москвой составляет совокупно $26,1 млн по кредитам, а также $1,5 млн за аренду здания посольства в РФ.

Россия полностью списывает кредиты и проценты по ним, а также 38% долга по аренде. 62% задолженности за работу дипмиссии Гвинея-Бисау выплачивает частями в соответствии с графиком погашения.

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