Мир обязан дать оценку и осудить виновников уничтожения Югославии — Володин
10:20 20.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал дать оценку бомбардировкам НАТО по Югославии в 1999 году, когда были использованы кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном.
В среду на пленарном заседании Госдумы обсудят обращение палат Федерального собрания к Организации Объединенных Наций (ООН), международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 25-й годовщиной начала бомбардировок коалиции НАТО территории суверенной Югославии.
«С 1999 года Вашингтон делает все, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совета Безопасности ООН подвергла варварским бомбардировкам мирный Белград и другие города Югославии <…>. Мир обязан дать справедливую оценку событиям тех лет: призвать к ответу и осудить виновников уничтожения Югославии», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что удары наносились в течение 78 дней, в результате чего «погибли тысячи женщин, стариков и детей». «Войска НАТО использовали кассетные боеприпасы, а также снаряды с обедненным ураном. После этих бомбардировок Сербия стала первой в Европе по числу онкологических заболеваний», — подчеркнул председатель Госдумы.
«Вашингтон и Брюссель разрушили страну. Через некоторое время после агрессии НАТО Союзная Республика Югославия перестала существовать. Но никто из руководителей США и стран НАТО, среди которых в том числе был [Джо] Байден, так и не понес наказание», — считает Володин.
Кроме того, председатель палаты парламента отметил, что виновные не понесли ответственность и за смерть Слободана Милошевича в гаагской тюрьме.
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