США воевали бы с «Талибаном», если бы не вывели войска из Афганистана — Милли

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США оказались бы вновь втянуты в конфликт с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), если бы не вывели войска из Афганистана в 2021 году. С такой оценкой выступил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса занимавший на тот момент пост председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Ему был задан вопрос, чем мог бы обернуться сценарий, при котором США нарушили бы положения мирного соглашения с «Талибаном», подписанного в 2020 году в Дохе. По словам Милли, с большой долей вероятности «Талибан» «возобновил бы военные операции». «У меня практически нет сомнений в том, что если бы мы не вывели войска на 100%, <…> мы бы вновь вступили в войну с „Талибаном“, — заявил он.