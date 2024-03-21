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НОВОСТИ

Путин в пятый раз избран президентом РФ

13:20 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком утвердил итоги состоявшихся выборов президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин избран президентом в пятый раз.

«Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, после чего на заседании комиссии зазвучал гимн РФ.

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