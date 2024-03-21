Путин в пятый раз избран президентом РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком утвердил итоги состоявшихся выборов президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин избран президентом в пятый раз.

«Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, после чего на заседании комиссии зазвучал гимн РФ.