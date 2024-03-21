Власти Словении объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата — агентство
16:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Республики Словения объявили сотрудника посольства Российской Федерации в Любляне персоной нон грата. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на МИД страны.
Как отмечает агентство, словенское внешнеполитическое ведомство объявило нежелательным лицом представителя российского посольства за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».
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