Сбер выступил официальным партнером 30-й Международной выставки туризма и гостеприимства MITT

11:40

Эксперты Сбера приняли участие в тед-ток лекции «Туризм в эпоху цифровых решений: практики применения больших данных». Мероприятие прошло на 30-й Международной выставке туризма и гостеприимства MITT, которая проходит 20-22 марта в Москве. Сбер выступил официальным банком-партнером MITT.

В лекции приняли участие директор по продажам СберАналитики Максим Чачин, руководитель Дирекции аналитики и исследований АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Сергей Белик, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и начальник Управления работы с данными и отраслевой статистики АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Батыр Аннамухамедов. Выступающие обменялись опытом применения цифровизации в туризме с регионами, расположенными на берегах Волги.

Участники обсудили концепцию создания нового цифрового модуля «Аналитика. Туризм. Большая Волга» в составе флагманского продукта СберАналитики Панель «Туризм». Новый модуль Панели «Туризм» с использованием технологий больших данных в перспективе поможет региональным органам исполнительной власти в сфере туризма макрорегиона «Большая Волга» анализировать туристические потоки при помощи интеграции с различными сервисами экосистемы Сбера, среди которых СберАналитика. Это позволит создавать уникальные межрегиональные маршруты и отдельные услуги для путешествий в соответствии с запросами туристов и делать поездки по Поволжью более привлекательными.

Как отметили выступающие, технология Big Data сегодня прочно вошла практически во все сферы жизни, и туризм не стал исключением. Однако открываемые возможности требуют более глубокого понимания природы больших данных и профессиональных кадров. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом внедрения Big Data среди региональных и федеральных управлений по туризму, а также практического применения технологии и поиска путей решения сложностей, с которыми сталкиваются ведомства.