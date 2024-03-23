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НОВОСТИ

Центр помощи пострадавшим организован недалеко от «Крокус Сити Холла» - Воробьев

08:20 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр помощи, где родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших в теракте, заработает в БЦ «Кубик», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 10 утра в БЦ „Кубик“ в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш центр помощи. Это в 5 минутах от „Крокуса“. Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать. В центре будут работать представители и нашего, и московского правительства, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы», — написал он.

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