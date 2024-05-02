0
0
22
НОВОСТИ

За ночь перехвачены и уничтожены 12 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

09:00 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3042
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3342
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
2927
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3074
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3023
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3050
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3002
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3011
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
2952
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
2958

Возврат к списку