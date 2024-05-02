За ночь перехвачены и уничтожены 12 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — сказали там.