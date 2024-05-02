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Медведчук назвал имена организаторов одесской трагедии 2 мая 2014 года

09:05 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в специальном интервью ТАСС назвал имена организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. По словам политика, все они понесут неотвратимое наказание.

Медведчук обратил внимание, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым. «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — сказал он.

В соответствии с их планами датой проведения операции было изначально назначено 2 мая — день футбольного матча, что объясняло наличие большого количества членов фанатских группировок и 500 радикалов «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). По словам Медведчука, доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный «Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за „успешное“ ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.

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