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Вице-премьер Голикова озвучила последние данные по пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

16:13 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

107 пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» находятся на данный момент в лечебных учреждениях, из них трое детей. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Лечебные учреждения Москвы и Московской области продолжают работать по оказанию медпомощи пациентам, которые пострадали во время теракта в „Крокусе“. На данный момент в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей», — сказала она.

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