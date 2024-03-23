В «Крокус Сити Холле» продолжается тушение отдельных очагов пожара и разбор завалов - МЧС
18:50 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели разобрали 63 кубометра завалов в концертном зале «Крокус сити холла», сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Алексей Логинов.
«В настоящее время продолжается работа по тушению пожара и разбору завалов. Специалистами центра „Лидер“ и отряда „Центроспас“ по состоянию на 17 часов вывезено около 63 кубометров строительных конструкций», — сказал он.
Пожарные продолжают тушение отдельных тлеющих очагов на крыше здания.
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