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НОВОСТИ

В «Крокус Сити Холле» продолжается тушение отдельных очагов пожара и разбор завалов - МЧС

18:50 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели разобрали 63 кубометра завалов в концертном зале «Крокус сити холла», сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Алексей Логинов.

«В настоящее время продолжается работа по тушению пожара и разбору завалов. Специалистами центра „Лидер“ и отряда „Центроспас“ по состоянию на 17 часов вывезено около 63 кубометров строительных конструкций», — сказал он.

Пожарные продолжают тушение отдельных тлеющих очагов на крыше здания.

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