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Спасательная операция на месте трагедии в «Крокус Сити Холл» завершена - губернатор Воробьев

22:35 23.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательная операция на месте теракта в «Крокус сити холле» завершена, поисковая еще продолжается. За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — написал губернатор.

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