Группировка «Восток» уничтожила за сутки до 110 военных ВСУ на южнодонецком направлении
09:20 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Восток» за сутки поразила опорные пункты и места скопления личного состава 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, уничтожив до 110 военных. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки», — сказал Гордеев.
По его данным, в течение суток уничтожены до 110 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, противотанковая пушка «Рапира», 5 единиц автомобильной техники и 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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