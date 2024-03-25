Группировка «Восток» уничтожила за сутки до 110 военных ВСУ на южнодонецком направлении

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Восток» за сутки поразила опорные пункты и места скопления личного состава 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, уничтожив до 110 военных. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 31-й бригады национальной гвардии Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Макаровки», — сказал Гордеев.

По его данным, в течение суток уничтожены до 110 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, противотанковая пушка «Рапира», 5 единиц автомобильной техники и 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.