Медведев считает, что все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что все исполнители и организаторы теракта в подмосковном «Крокус сити холле» заслуживают смерти.

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал он в своем телеграм-канале.