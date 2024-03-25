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НОВОСТИ

Медведев считает, что все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти

14:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что все исполнители и организаторы теракта в подмосковном «Крокус сити холле» заслуживают смерти.

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал он в своем телеграм-канале.

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