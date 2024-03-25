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НОВОСТИ

Песков оставил без ответа вопрос о травмах задержанных террористов

14:12 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует вопрос травм, которые исполнители теракта в подмосковном «Крокус сити холле» могли получить при задержании.

«Оставляю без ответа этот вопрос», — отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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