Четыре человека задержаны за поджоги двух подстанций в Ростове-на-Дону

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре жителя Ростова-на-Дону задержаны по подозрению в совершении поджогов двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены уголовные дела о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

«Установлено, что мужчины, двое из которых 1995 года рождения, а также 1990 и 2004 годов рождения, совершили поджоги двух инфраструктурных объектов в Первомайском районе Ростова-на-Дону: трансформаторной подстанции АО „Коммунальщик Дона“ и трансформаторной подстанции АО „Донэнерго РГЭС“, обеспечивающих электроэнергией находящиеся в непосредственной близости многоквартирные и частные жилые дома, административные, государственные и социально значимые объекты. После совершения указанных преступлений они были выявлены и задержаны оперативниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что задержанные также готовились к поджогу магистрального нефтепровода, принадлежащего предприятию с государственным участием АО «Черномортранснефть». В отношении подозреваемых по трем эпизодам возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В настоящее время фигуранты заключены под стражу, добавили в ведомстве.