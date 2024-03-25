Венгрия получает просьбы других стран блокировать санкции против РФ в ядерной области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия по-прежнему возражает против попыток ввести санкции против России в области ядерной энергетики, а другие страны просят ее блокировать такие меры. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи.

«Мы сказали, что мы не готовы согласиться с санкциями со стороны ЕС, которые повредят нашим национальным интересам. А санкции в отношении сотрудничества с Россией в ядерной энергетике наносят вред нашим национальным интересам», — заявил глава МИД.

По его словам, сейчас о таких санкциях «не идет речь». «Другие страны даже обращаются к нам, чтобы мы помогли им заблокировать эти санкции, потому что они наносят им такой же ущерб, как и всем остальным», — отметил Сийярто. Он добавил, что «было бы несправедливо со стороны Евросоюза накладывать какие-то санкции на Россию в ядерной отрасли», потому что Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Россией и покупают у нее уран для производства топлива для своих АЭС.