0
0
204
НОВОСТИ

Виновные в теракте в «Крокус сити холле» не заслуживают пощады — Мишустин

15:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Виновные в теракте в «Крокус сити холле» понесут наказание, они не заслуживают пощады. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с членами партии КПРФ.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — сказал председатель правительства, открывая встречу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:00 25.03.2024
Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью
0
6
16:32 25.03.2024
Почти 150 украинских беспилотников подавлены в небе над ДНР за сутки
0
87
16:12 25.03.2024
Два громких взрыва прозвучали в Новочеркасске
0
140
16:00 25.03.2024
Польша построит башни для наблюдения за границей с Белоруссией — погранслужба
0
125
15:12 25.03.2024
Венгрия получает просьбы других стран блокировать санкции против РФ в ядерной области
0
240
15:00 25.03.2024
Четыре человека задержаны за поджоги двух подстанций в Ростове-на-Дону
0
281
14:32 25.03.2024
Китай изобрел новую электромагнитную катапульту для запуска истребителей с авианосцев
0
303
14:12 25.03.2024
Песков оставил без ответа вопрос о травмах задержанных террористов
0
303
14:00 25.03.2024
Медведев считает, что все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти
0
294
13:32 25.03.2024
Окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет — Песков
0
326

Возврат к списку