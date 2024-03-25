Виновные в теракте в «Крокус сити холле» не заслуживают пощады — Мишустин
15:32 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Виновные в теракте в «Крокус сити холле» понесут наказание, они не заслуживают пощады. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с членами партии КПРФ.
«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — сказал председатель правительства, открывая встречу.
Новости
- 17:00 25.03.2024
- Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью
- 16:32 25.03.2024
- Почти 150 украинских беспилотников подавлены в небе над ДНР за сутки
- 16:12 25.03.2024
- Два громких взрыва прозвучали в Новочеркасске
- 16:00 25.03.2024
- Польша построит башни для наблюдения за границей с Белоруссией — погранслужба
- 15:12 25.03.2024
- Венгрия получает просьбы других стран блокировать санкции против РФ в ядерной области
- 15:00 25.03.2024
- Четыре человека задержаны за поджоги двух подстанций в Ростове-на-Дону
- 14:32 25.03.2024
- Китай изобрел новую электромагнитную катапульту для запуска истребителей с авианосцев
- 14:12 25.03.2024
- Песков оставил без ответа вопрос о травмах задержанных террористов
- 14:00 25.03.2024
- Медведев считает, что все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти
- 13:32 25.03.2024
- Окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать