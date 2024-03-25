Виновные в теракте в «Крокус сити холле» не заслуживают пощады — Мишустин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Виновные в теракте в «Крокус сити холле» понесут наказание, они не заслуживают пощады. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая встречу с членами партии КПРФ.

«Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады», — сказал председатель правительства, открывая встречу.