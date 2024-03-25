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Польша построит башни для наблюдения за границей с Белоруссией — погранслужба

16:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши планируют построить башни для наблюдения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил главный комендант службы пограничной охраны республики бригадный генерал Роберт Баган.

«Речь идет о башнях высотой 70 м, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами», — цитирует его слова газета Dziennik Gazety Prawnej. Башни позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы в радиусе 10 км, отмечает издание. Помимо этого планируется добавить поперечные балки на возведенную в 2022 году защитную стену на границе с Белоруссией.

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