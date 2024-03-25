Польша построит башни для наблюдения за границей с Белоруссией — погранслужба
16:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши планируют построить башни для наблюдения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил главный комендант службы пограничной охраны республики бригадный генерал Роберт Баган.
«Речь идет о башнях высотой 70 м, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами», — цитирует его слова газета Dziennik Gazety Prawnej. Башни позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы в радиусе 10 км, отмечает издание. Помимо этого планируется добавить поперечные балки на возведенную в 2022 году защитную стену на границе с Белоруссией.
НОВОСТИ
- 17:00 25.03.2024
- Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью
- 16:32 25.03.2024
- Почти 150 украинских беспилотников подавлены в небе над ДНР за сутки
- 16:12 25.03.2024
- Два громких взрыва прозвучали в Новочеркасске
- 15:32 25.03.2024
- Виновные в теракте в «Крокус сити холле» не заслуживают пощады — Мишустин
- 15:12 25.03.2024
- Венгрия получает просьбы других стран блокировать санкции против РФ в ядерной области
- 15:00 25.03.2024
- Четыре человека задержаны за поджоги двух подстанций в Ростове-на-Дону
- 14:32 25.03.2024
- Китай изобрел новую электромагнитную катапульту для запуска истребителей с авианосцев
- 14:12 25.03.2024
- Песков оставил без ответа вопрос о травмах задержанных террористов
- 14:00 25.03.2024
- Медведев считает, что все причастные к теракту в «Крокусе» заслуживают смерти
- 13:32 25.03.2024
- Окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать