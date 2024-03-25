Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две переоборудованные под ударные ракеты ЗРК С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«25 марта около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — сообщили там.