Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью
17:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две переоборудованные под ударные ракеты ЗРК С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«25 марта около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — сообщили там.
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