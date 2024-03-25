Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных — Сийярто

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных, это «красная линия». Об этом заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто.

«Позиция Венгрии очень ясная. Это для нас „красная линия“. Мы никогда не поставляли вооружения на Украину, — сказал министр. — Мы не поставляем вооружения, не направляем военных».