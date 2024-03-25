Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна до конца текущего года выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $2,9 млрд за обслуживание предоставленных ранее кредитов. Соответствующие данные приводятся на сайте организации.

В текущем году выплаты Украины МВФ должны составить примерно 2,2 млрд SDR (special drawing rights — специальные права заимствования — расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда), что эквивалентно примерно $2,9 млрд. Наиболее крупные выплаты Украине предстоят в марте и сентябре, в обоих случаях — на сумму свыше $718 млн.

В 2025 году Украина должна будет выплатить МВФ более $3 млрд, в 2026 году — более $2,5 млрд, в 2027 году — около $1,6 млрд. В 2028 году выплаты Украины должны будут составить более $1,1 млрд, в 2029-м, 2030-м и 2031-м годах — примерно по $1 млрд. В общей сложности Украине до конца 2031 года предстоит выплатить МВФ свыше $14,3 млрд.