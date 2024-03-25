Двое фигурантов дела о теракте вступили в террористическую группу в январе и марте — СК
19:20 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле», ареста которых добивается Следственный комитет, вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов. По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни, который уже заключен под стражу, не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — сообщили в СК.
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