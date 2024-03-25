США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом — Белый дом

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующее заявление сделал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет», — заявил Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли в связи с терактом в Подмосковье «открыться дверь для диалога по безопасности» между двумя странами. По его словам, у США «было обязательство уведомить [РФ] об имеющейся информации», которой, по утверждению представителя Белого дома, у РФ «явно не было». «Мы это сделали», — отметил Кирби.



