США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом — Белый дом
20:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующее заявление сделал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет», — заявил Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли в связи с терактом в Подмосковье «открыться дверь для диалога по безопасности» между двумя странами. По его словам, у США «было обязательство уведомить [РФ] об имеющейся информации», которой, по утверждению представителя Белого дома, у РФ «явно не было». «Мы это сделали», — отметил Кирби.
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