0
0
126
НОВОСТИ

Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции СБ ООН по Газе

20:40 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без условия освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

«Вчера вечером премьер-министр Нетаньяху уже дал понять, что, если США откажутся от своей принципиальной позиции [по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников], он не отправит израильскую делегацию в США, — говорится в заявлении. — США не наложили сегодня вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня без условия освобождения [удерживаемых в секторе Газа] заложников».

«В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаньяху решил, что делегация не поедет в США», — добавили в канцелярии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:35 25.03.2024
Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину, еще трое задержаны — Бастрыкин
0
16
21:30 25.03.2024
Теракт в «Крокусе» может быть выгоден тем, кто воюет с РФ руками Киева, заявил Путин
0
33
21:23 25.03.2024
Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов — Путин
0
53
20:00 25.03.2024
США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом — Белый дом
0
190
19:20 25.03.2024
Двое фигурантов дела о теракте вступили в террористическую группу в январе и марте — СК
0
276
18:40 25.03.2024
«Союз МС-25» с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС
0
267
18:00 25.03.2024
Рабочий погиб под завалами на шахте в Свердловской области
0
288
17:32 25.03.2024
В Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за повреждений энергообъектов
0
343
17:12 25.03.2024
Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных — Сийярто
0
364
17:00 25.03.2024
Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Ростовской областью
0
334

Возврат к списку