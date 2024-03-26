Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в «Крокусе» — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждать о реакции Москвы, в случае если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус сити холле», пока неуместно: сейчас идет следствие. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева, если он будет установлен, на готовность Москвы к мирным переговорам.