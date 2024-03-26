Действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру — посольство КНР в США
09:20 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство кибератак осуществляются с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС предъявление США семи гражданам КНР обвинений в киберпреступлениях и введение Вашингтоном санкций.
«США сами являются источником и основным исполнителем кибератак. Киберкомандование Вооруженных сил США открыто заявило, что критическая инфраструктура других стран является законной целью для кибератак США, что подвергает мировую критическую инфраструктуру огромным рискам», — отметил представитель диппредставительства КНР
По его словам, с прошлого года Китай публикует «доклады, свидетельствующие о том, что правительство США давно проводит кибератаки против критической инфраструктуры» страны. «Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также отказаться от клеветы в адрес других стран под предлогом [обеспечения] кибербезопасности», — подчеркнул представитель посольства.
НОВОСТИ
- 09:32 26.03.2024
- РФ не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага — Песков
- 09:05 26.03.2024
- Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в «Крокусе» — Песков
- 09:00 26.03.2024
- Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью
- 22:40 25.03.2024
- Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов
- 22:00 25.03.2024
- Следствие по теракту в «Крокусе» должно идти без ангажированности — Путин
- 21:45 25.03.2024
- РФ знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик, заявил Путин
- 21:35 25.03.2024
- Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признали вину, еще трое задержаны — Бастрыкин
- 21:30 25.03.2024
- Теракт в «Крокусе» может быть выгоден тем, кто воюет с РФ руками Киева, заявил Путин
- 21:23 25.03.2024
- Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов — Путин
- 20:40 25.03.2024
- Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции СБ ООН по Газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать