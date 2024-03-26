Действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру — посольство КНР в США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство кибератак осуществляются с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС предъявление США семи гражданам КНР обвинений в киберпреступлениях и введение Вашингтоном санкций.

«США сами являются источником и основным исполнителем кибератак. Киберкомандование Вооруженных сил США открыто заявило, что критическая инфраструктура других стран является законной целью для кибератак США, что подвергает мировую критическую инфраструктуру огромным рискам», — отметил представитель диппредставительства КНР

По его словам, с прошлого года Китай публикует «доклады, свидетельствующие о том, что правительство США давно проводит кибератаки против критической инфраструктуры» страны. «Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также отказаться от клеветы в адрес других стран под предлогом [обеспечения] кибербезопасности», — подчеркнул представитель посольства.