Объем производства яиц за январь — февраль обеспечивает потребности рынка — Минсельхоз РФ
11:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем производства яиц в России за январь — февраль 2024 года полностью обеспечивает потребности рынка, все контракты с торговыми сетями выполняются. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
«Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь — февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются», — говорится в сообщении.
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