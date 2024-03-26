Объем производства яиц за январь — февраль обеспечивает потребности рынка — Минсельхоз РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем производства яиц в России за январь — февраль 2024 года полностью обеспечивает потребности рынка, все контракты с торговыми сетями выполняются. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

«Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, составленными с учетом цикла хозяйственного использования птицы и сезонности спроса. В настоящее время объемы производства (январь — февраль) в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются», — говорится в сообщении.