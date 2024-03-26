Германия делает «раздраженные комментарии» Украине за требования Taurus, признал Кулеба
11:05 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах поставить ракеты Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico.
«Я устал уже отвечать на вопрос об этом (о поставках ракет Taurus — прим. ТАСС). Можете так и процитировать, я не возражаю. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные ответные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами себя завели в эту ситуацию, пусть ищут выход», — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки крылатых ракет Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. За такую позицию его постоянно критикуют как представители германской оппозиции, так и ряда европейских стран, прежде всего Великобритании и Франции.
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