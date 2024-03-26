0
0
55
НОВОСТИ

Германия делает «раздраженные комментарии» Украине за требования Taurus, признал Кулеба

11:05 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах поставить ракеты Taurus. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico.

«Я устал уже отвечать на вопрос об этом (о поставках ракет Taurus — прим. ТАСС). Можете так и процитировать, я не возражаю. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные ответные комментарии из Берлина. Оставьте это им. Они сами себя завели в эту ситуацию, пусть ищут выход», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки крылатых ракет Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать. За такую позицию его постоянно критикуют как представители германской оппозиции, так и ряда европейских стран, прежде всего Великобритании и Франции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 26.03.2024
Объем производства яиц за январь — февраль обеспечивает потребности рынка — Минсельхоз РФ
0
64
10:32 26.03.2024
Песков назвал демографическую проблему «ахиллесовой пятой» России
0
148
10:20 26.03.2024
Срок заключения договора с мигрантами предложили ограничить
0
161
10:05 26.03.2024
ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам - Боррель
0
194
10:00 26.03.2024
Угроза применения ядерного оружия выросла и, вероятно, надолго — Минобороны Британии
0
180
09:32 26.03.2024
РФ не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага — Песков
0
224
09:20 26.03.2024
Действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру — посольство КНР в США
0
218
09:05 26.03.2024
Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в «Крокусе» — Песков
0
283
09:00 26.03.2024
Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью
0
225
22:40 25.03.2024
Украина до конца года должна будет выплатить МВФ $2,9 млрд за обслуживание кредитов
0
652

Возврат к списку