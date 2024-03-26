Автомобильный мост обрушился в Балтиморе, несколько авто упали в реку

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобильный мост длиной 2,57 км рухнул в воду в городе Балтимор (американский штат Мэриленд) после того, как в него врезалось грузовое судно. Об этом сообщила радиостанция Wtop News.

По ее данным, грузовое судно врезалось в опору моста, загорелось и утонуло. В результате обрушения конструкции несколько автомобилей упали в реку, их число не уточняется.