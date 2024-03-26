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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте

11:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказали в суде.

Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее он намекал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.

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