Без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев — депутат Рады

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине хватит денег лишь до конца лета, если США не окажут помощь. Такое заявление сделал председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

«Если в апреле вопрос с деньгами от США не решится, то денег нам хватит до конца лета», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина, напомнив, что украинское правительство работает с политическими партнерами по поиску дополнительных средств для бюджета.

Эксперты, опрошенные агентством, между тем дают более пессимистичный сценарий. По их мнению, несмотря на внешнее финансирование, которое впервые с начала года стало поступать в большом объеме от МВФ, ЕС и Канады (около $7 млрд), денег Киеву не хватает. «Пока мы закрываем потребности января — апреля, и это если Япония выделит какие-то средства и если ЕС в апреле переведет второй транш на 1,5 миллиарда евро. С учетом больших поступлений от повышенных налогов для банков и дивидендов госкомпаний до июня мы более или менее обеспечены. Но нужно минимум 3 миллиарда долларов международного финансирования в месяц, и пока мы на этот уровень по году не выходим», — отмечает глава аналитического департамента группы Concorde Capital Александр Паращий.

Аналогичный прогноз и у главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука. По его мнению, с учетом значительных отложенных расходов, вынужденно задержанных в январе — феврале, мартовской помощи вряд ли хватит более чем на два месяца.

Издание отмечает, что нехватка денег компенсируется внутренними заимствованиями — Минфин почти еженедельно проводит аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа. С начала года было привлечено более 100 млрд гривен (около $2,6 млрд).